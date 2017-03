​CM 2018, preliminarii: Martin Atkinson va arbitra Romania vs Danemarca

Atkinson va fi ajutat de asistentii Stephen Child si Stuart Burt, in timp ce Anthony Taylor va fi rezerva.Martin Atkinson, in varsta de 45 de ani, este arbitru FIFA din 2006 si a condus finala Ligii Europa din 2015 si meciuri la Campionatul European din 2016. El a arbitrat partida Bayern Munchen - CFR Cluj, scor 3-2, din faza grupelor Ligii Campionilor, sezonul 2010-2011.Ciprian Tatarusanu (Fiorentina), Costel Pantilimon (Watford), Florin Nita (FC Steaua Bucuresti)Cristian Sapunaru (Astra), Romario Benzar (FC Viitorul), Vlad Chiriches (Napoli), Alin Tosca (Betis), Dragos Grigore (Al Sailiya), Cosmin Moti (Ludogorets), Iasmin Latovlevici (Karabukspor)Razvan Marin (Standard Liege), Andrei Prepelita (FC Rostov), Mihai Pintilii (FC Steaua Bucuresti), Eric Bicfalvi (FC Ural), Nicolae Stanciu (Anderlecht), Sergiu Hanca (Dinamo), Dorin Rotariu (Club Brugge), Constantin Budescu (Astra)Bogdan Stancu (Bursaspor), Andrei Ivan (CSU Craiova), Adrian Popa (Reading), Denis Alibec (FC Steaua Bucuresti), Alexandru Chipciu (Anderlecht), Claudiu Keseru (Ludogorets), Gheorghe Grozav (Terek Groznîi).► 26 martie 2017: Armenia - Kazahstan (ora 19:00), Muntenegru - Polonia, România - Danemarca (ora 21:45)► 10 iunie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - Armenia, Polonia - România (ora 21:45)► 1 septembrie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Danemarca - Polonia, România - Armenia (ora 21:45)► 4 septembrie 2017: Armenia - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - România, Polonia - Kazahstan (ora 21:45)► 5 octombrie 2017: Armenia - Polonia (ora 19:00), Muntenegru - Danemarca, România - Kazahstan (ora 21:45)► 8 octombrie 2017: Danemarca - România, Kazahstan - Armenia, Polonia - Muntenegru (ora 19:00)Danemarca - Armenia 1-0Kazahstan - Polonia 2-2Muntenegru - Kazahstan 5-0Polonia - Danemarca 3-2Danemarca - Muntenegru 0-1Polonia - Armenia 2-1Armenia - Muntenegru 3-2Danemarca - Kazahstan 4-11. Polonia (10-5) 10 puncte2. Muntenegru (9-4) 73. Danemarca (7-5) 65. Armenia (4-10) 36. Kazahstan (3-11) 2.Castigatoarele celor 9 grupe de calificare obtin dreptul de a juca la Campionatul Mondial de fotbal, in timp ce 8 din cele 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un baraj, in dubla mansa.