Romania vs Danemarca: Florin Nita, convocat in locul accidentatului Lung Jr

"Selectionerul Christoph Daum a hotarat sa-l convoace la partida cu Danemarca, programata pe 26 martie, pe Cluj Arena, pe Florin Nita, portarul celor de la FC Steaua Bucuresti. Decizia a fost luata din cauza problemelor medicale pe care le are Silviu Lung. Fotbalistul de la Astra Giurgiu a suferit o comotie la meciul CFR Cluj - Astra si s-a decis inlocuirea lui cu portarul de la FC Steaua Bucuresti", a anuntat FRF.Ciprian Tatarusanu (Fiorentina), Costel Pantilimon (Watford), Florin Nita (FC Steaua Bucuresti)Cristian Sapunaru (Astra), Romario Benzar (FC Viitorul), Vlad Chiriches (Napoli), Alin Tosca (Betis), Dragos Grigore (Al Sailiya), Cosmin Moti (Ludogorets), Iasmin Latovlevici (Karabukspor)Razvan Marin (Standard Liege), Andrei Prepelita (FC Rostov), Mihai Pintilii (FC Steaua Bucuresti), Eric Bicfalvi (FC Ural), Nicolae Stanciu (Anderlecht), Sergiu Hanca (Dinamo), Dorin Rotariu (Club Brugge), Constantin Budescu (Astra)Bogdan Stancu (Bursaspor), Andrei Ivan (CSU Craiova), Adrian Popa (Reading), Denis Alibec (FC Steaua Bucuresti), Alexandru Chipciu (Anderlecht), Claudiu Keseru (Ludogorets), Gheorghe Grozav (Terek Groznîi).► 26 martie 2017: Armenia - Kazahstan (ora 19:00), Muntenegru - Polonia, România - Danemarca (ora 21:45)► 10 iunie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - Armenia, Polonia - România (ora 21:45)► 1 septembrie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Danemarca - Polonia, România - Armenia (ora 21:45)► 4 septembrie 2017: Armenia - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - România, Polonia - Kazahstan (ora 21:45)► 5 octombrie 2017: Armenia - Polonia (ora 19:00), Muntenegru - Danemarca, România - Kazahstan (ora 21:45)► 8 octombrie 2017: Danemarca - România, Kazahstan - Armenia, Polonia - Muntenegru (ora 19:00)Danemarca - Armenia 1-0Kazahstan - Polonia 2-2Muntenegru - Kazahstan 5-0Polonia - Danemarca 3-2Danemarca - Muntenegru 0-1Polonia - Armenia 2-1Armenia - Muntenegru 3-2Danemarca - Kazahstan 4-11. Polonia (10-5) 10 puncte2. Muntenegru (9-4) 73. Danemarca (7-5) 65. Armenia (4-10) 36. Kazahstan (3-11) 2.Castigatoarele celor 9 grupe de calificare obtin dreptul de a juca la Campionatul Mondial de fotbal, in timp ce 8 din cele 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un baraj, in dubla mansa.