Stadionul Ghencea va fi demolat complet si in locul sau va fi construit o arena noua, cu cel putin 30.000 de locuri

"In prezent au fost finalizate de catre Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. studiile de teren (studiul topografic, studiul geotehnic), expertiza tehnica si studiul de prefezabilitate.", au transmis reprezentantii CSA Steaua la solicitarea HotNews.ro"Urmare a expertizei tehnice si solutiilor propuse de proiectanti, Ministerul Apararii Nationale, impreuna cu Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.", se mai arata in raspunsul Clubului Sportiv al Armatei. [n.r. sublinierile apartin redactiei]Potrivit autoritatilor de la Armata, urmatoarea etapa este de a scoate la licitatie realizarea studiului de fezabilitate si aprobarea indicatorilor tehnico economici ai investitiei prin Hotare de Guvern, urmand ca mai apoi sa fie lansata si licitatia pentru constructia propriu-zisa."Valoarea estimata a proiectului precum si indicatorii tehnici (nr locuri, suprafata totala construita, acoperis, numar inele etc) se stabilesc prin studiul de fezabilitate care va sta la baza aprobarii indicatorilor tehnico economici prin hotare de guvern[...]", se mai arata in raspunsul primit de la CSA.Chiar si asa, autoritatile dinc adrul Ministerului Apararii au transmis HotNews.ro ca sunt avute in vedere cateva caracteristici cheie:- minim 30.000 locuri,- spatii cazare pentru sportivi - cel putin 12 camere duble si spatii conexe- un muzeu amenajat pe o suprafata estimata intre 1.500 - 1.700 mp.- stadionul ar trebui sa dispuna de 150 de locuri de parcare securizate pentru oficiali, conform normativelor UEFA, "Unica optiune fiind aceea de a realiza o parcare subterana direct in vecinatatea sectorului oficial", se arata in raspunsul CSA.Romania va gazdui la Bucuresti, pe Arena Nationala, patru din meciurile campionatului European de Fotbal din 2020, insa pentru acest lucru va trebui sa duca la capat mai multe proiecte de modernizare a infrastructurii sportive si a celei de transport.Pentru EURO 2020, Bucurestiul va trebui sa aiba 5 arene moderne si functionale, pe care formatiile care sosesc in Romania sa se antreneze si sa joace. Cele 5 arene nominalizate sunt: "Arena Nationala" (unde se vor juca meciurile oficiale: trei din faza grupelor si unul din optimi), "Ghencea", "Stefan cel Mare", "Giulesti - Valentin Stanescu", dar si stadionul "Iolanda Balas Soter"/ Arcul de triumf, din complexul Federatiei Romane de Rugby, unde nationalele care vor veni in Capitala se vor antrena.Stadioanele ar trebui finalizate pana in 2019, cu minim un an inaintea competitiei internationale, astfel incat arenele sa poata gazdui o serie de meciuri si sa primeasca certificarile UEFA.Stadionul "Steaua" a fost, pana la construirea National Arena, cea mai moderna arena de fotbal din Romania, potrivit site-ului steauafc.com. Pozitionat in sud-vestul Bucurestiului, in cartierul Ghencea, stadionul "Steaua" face parte din "Complexul Sportiv Steaua" fiind o arena tipica de fotbal (fara pista de atletism).Constructia a fost inaugurata in aprilie 1974, cu ocazia unui meci amical Steaua - OFK Belgrad (scor 2-2). La inceputul deceniului 9 au inceput lucrarile instalatiei de nocturna, aceasta fiind inaugurata pe 14 august 1991, la un meci Steaua-FC Bacau (scor 4-1). Mai tarziu, in 1996, arena din Ghencea a fost modernizata in totalitate, tribunele fiind dotate cu scaune, cantonamentul jucatorilor de sub tribuna a doua fiind renovat la nivelul unui hotel de patru stele, iar utilitatile fiind aduse la standardele vremii.Stadionul a mai trecut printr-un proces de modernizare si in 2007, cand Steaua Bucuresti a reintrat in grupele Champions League, dupa o pauza de 10 ani.