​VIDEO AS Roma - Lyon 2-1/ AS Roma, eliminata - Italienii au fost la un gol distanta de calificarea in sferturile Europa League

Oaspetii au deschis scorul in minutul 16, prin Diakhaby, insa italienii au reusit egalarea dupa doar minut, prin olandezul Strootman. AS Roma a trecut in avantaj dupa un autogol al lui Tousart (60').- APOEL 1-0, in tur 1-0A marcat: Acheampong '65Stanciu a jucat pana in minutul 64, cand a fost inlocuit chiar cu autorul golului.Chipciu a evoluat pana in minutul 89.- FK Rostov 1-0, in tur 1-1A marcat Juan Mata '70Andrei Prepelita (Rostov) a jucat pana in minutul 79.AS Roma -2-1, in tur 2-4Au marcat: Strootman '17, Tousart '60 (autogol) / Diakhaby '16- FC Copenhaga 2-0, in tur 1-2Au marcat: Traore '23, Dolberg '45+3 (penalti)Borussia Monchengladbach -2-2, in tur 1-1Au marcat: A. Christensen '26, Dahoud '45+2 / Goretzka '54, Bentaleb '68 (penalti)- Olympiacos Pireu 4-1, in tur 1-1Au marcat: Aboubakar '10, Babel '22, '75 si Cenk Tosun '84 / Elyounoussi '31FK Krasnodar -2-0, in tur 1-2Au marcat: Mallo '52 si Aspas '80- KAA Gent 1-1, 5-2 in turAu marcat: Castagne '20 / Verstraete '84*Echipele scrise cu bold s-au calificat in sferturile Europa League.Tragerea la sorti a sferturilor de finala ale Europa Leaggue este programata vineri, la ora 14.00, la Nyon.