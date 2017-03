Europa League: Besiktas, Celta Vigo si Genk s-au calificat in sferturile de finala

Formatiile Besiktas Istanbul, Celta Vigo si RC Genk s-au calificat in sferturile de finala ale Ligii Europa, dupa rezultatele inregistrate, joi seara, in mansa secunda a optimilor competitiei, potrivit News.ro.Besiktas (Turcia) s-a impus cu scorul de 4-1, pe teren propriu, in fata formatiei Olympiacos Pireu (Grecia). Au marcat Aboubakar '10, Babel '22, '75 si Cenk Tosun '84 pentru gazde, respectiv Elyounoussi '31 pentru oaspeti. Echipa turca a jucat in inferioritate numerica din minutul 39, cand a fost eliminat autorul primului gol, Aboubakar.In tur, scorul a fost 1-1.Celta Vigo (Spania) a castigat partida disputata in deplasare cu FK Krasnodar (Rusia), scor 2-0, golurile fiind inscrise de Mallo '52 si Aspas '80. In meciul tur, castigatoare a fost tot Celta Vigo, scor 2-1.Belgienii de la RC Genk, care in faza anterioara au trecut de Astra Giurgiu, au remizat, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa KAA Gent, tot din Belgia. Au marcat Castagne '20 pentru Genk si Verstraete '84 pentru Gent. RC Genk a acces in sferturile de finala datorita victoriei cu scorul de 5-2 din meciul tur.Joi se mai disputa in Liga Europa meciurile:AS Roma (Italia) - Olympique Lyon (Franta), in tur 2-4Anderlecht Bruxelles (Belgia) - APOEL Nicosia (Cipru), in tur 1-0Manchester United (Anglia) - FK Rostov (Rusia), in tur 1-1Ajax Amsterdam (Olanda) - FC Copenhaga (Danemarca), in tur 1-2Borussia Monchengladbach (Germania) - Schalke 04 (Germania), in tur 1-1Tragerea la sorti a sferturilor de finala ale Ligii Europa este programata vineri, la ora 14.00, la Nyon.