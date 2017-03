VIDEO Atletico Madrid - Bayer Leverkusen 0-0/ Atletico, a treia echipa spaniola calificata in sferturi

Atletico Madrid, in sferturile Champions League

Diego Simeone a devenit primul antrenor din istorie care se poate lauda cu patru calificari consecutive in sferturile Ligii Campionilor.Atletico Madrid este a treia echipa spaniola care se califica in sferturile de finala ale Champions League, dupa Barcelona si Real Madrid.Barcelona, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Juventus, Leicester, Real Madrid, AS Monaco si Atletico Madrid.Tragerea la sorti a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor va avea loc vineri, la Nyon.