VIDEO AS Monaco - Manchester City 3-1/ Surpriza imensa in optimile Champions League - Echipa lui Pep Guardiola, eliminata dupa ce castigase cu 5-3 in tur

Echipa pregatita de Leonardo Jardim a inscris prin Mbappe Lottin (6'), Fabinho (29') si Tiemoue Bakayoko (77'), in timp ce pentru City a punctat Sane (71').Josep Guardiola, antrenorul oaspetior, a bifat meciul 100 in cupele europene ca tehnician. Castigator de doua ori al competitiei pe banca celor de la Bracelona, Guardiola este pentru prima oara eliminat in faza optimilor Champions League.Barcelona, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Juventus, Leicester, Real Madrid, AS Monaco si Atletico Madrid.Tragerea la sorti a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor va avea loc vineri, la Nyon.