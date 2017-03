Al doilea soc al optimilor Ligii Campionilor: Manchester City rateaza calificarea in fata lui Monaco, dupa ce o batuse 5-3 in tur!

Monaco si Atletico Madrid s-au calificat in aceasta seara in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Francezii au revenit spectaculos in fata lui City si s-au impus cu 3-1, dupa ce pierdusera partida tur cu scorul de 3-5, potrivit gsp.ro. Monaco - Manchester City 3-1 (in tur 3-5) A marcat: Mbappe '8, Fabinho '29, Bakayoko ' 77/ Sane '71Guardiola: "In Europa sunt meciuri complicate, am ratat mult, iar ei au rupt entuziasmul nostru la momentul potrivit, prin golul de 3-1. Speram ca la anul sa jucam meci de meci precum in a doua repriza a meciului tur. N-am avut probleme cu defensiva in repriza a doua. Partea noastra puternica trebuie sa fie pressingul pe posesia adversa, asta ne-a lipsit" ( gsp.ro