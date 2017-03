Mircea Lucescu, compensatii de 2,5 milioane de euro in cazul in care ar fi demis de la Zenit

In plus, potrivit agentiei TASS, colaboratorii lui Lucescu vor primi o suma totala de un milion de euro.Mircea Lucescu a semnat, vara trecuta, un contract pe doi ani, cu posibilitate de prelungire pe inca unul, insa rezultatele din ultima perioada ii nemultumesc pe conducatorii lui Zenit.Formatia rusa a fost eliminata de Anderlecht, in faza 16-imilor de finala ale Europa League, iar in campionat ocupa locul al treilea, cu 36 de puncte, dupa 19 etape. Liderul Spartak Moscova a acumulat 44 de puncte.In ultima etapa, Zenit Sankt Petersburg a fost invinsa, duminica - 12 martie, in deplasare, cu scorul de 1-0, de Amkar Perm.