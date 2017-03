Presa iberica: Andres Iniesta isi va prelungi cu doua sezoane contractul cu FC Barcelona

De asemenea, Andres va avea si o optiune de prelungire pentru inca un an. In varsta de 32 de ani, Iniesta a depasit borna de 600 de meciuri jucate in tricoul blau-grana. Este legitimat la Barca inca din anul 1996, el evoluand in La Liga deja de 15 sezoane.Oficialii Barcelonei ii mai pregatesc o surpriza lui Iniesta: acesta are sanse mari sa se ocupe de "La Masia", academia catalanilor.De-a lungul timpului, Andres a castigat alaturi de FC Barcelona opt titluri de campion in Primera Division, patru Champions League, patru Copa del Rey, sapte Supercupe ale Spaniei, trei Supercupe ale Europei si de trei ori Campionatul Mondial al Cluburilor.In actuala stagiune competitionala, mai multi jucatori si-au prelungit contractele cu echipa campioana a Spaniei: Luis Suarez, Sergio Busquets, Neymar si Javier Mascherano. Pe lista pentru o prelungire se afla si Lionel Messi.