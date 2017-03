VIDEO Leicester - Sevilla 2-0/ Minunea continua - Campioana din Premier League, in sferturile Ligii Campionilor

Golurile gazdelor au fost marcate de Morgan, in minutul 27, si Albrighton, in minutul 54. Echipa spaniola a evoluat cu un jucator mai putin din minutul 73, cand a fost eliminat Nasri, dupa ce l-a lovit cu capul in figura pe Vardy.In minutul 80, FC Sevilla a ratat o lovitura de la 11 metri, dupa ce Schmeichel a aparat sutul lui Nzonzi. In tur, FC Sevilla se impusese, scor 2-1.