Liga Campionilor: Leicester si Juventus Torino s-au calificat in sferturile de finala

Formatiile Leicester City si Juventus Torino s-au calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce au trecut de FC Sevilla, respectiv FC Porto, in optimile competitiei, potrivit News.ro.Leicester a acces in premiera in sferturile Ligii Campionilor, in urma victoriei de pe teren propriu, in mansa retur a optimilor, cu FC Sevilla, scor 2-0, prin golurile marcate de Morgan, in minutul 27, si Albrighton, in minutul 54.Echipa spaniola a evoluat cu un jucator mai putin din minutul 73, cand a fost eliminat Nasri, dupa ce l-a lovit cu capul in figura pe Vardy.In minutul 80, FC Sevilla a ratat o lovitura de la 11 metri, dupa ce Schmeichel a aparat sutul lui Nzonzi.In tur, FC Sevilla se impusese, scor 2-1.Juventus a trecut de FC Porto, pe teren propriu, scor 1-0, prin reusita lui Dybala, din penalti, in minutul 42, la faza care a dus la acordarea loviturii de la 11 metri fiind eliminat Maxi Pereira.In tur, torinezii au invins in deplasare, scor 2-0.Meciul de la Torino a fost arbitrat de Ovidiu Hategan, ajutat de asistentii Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe si de arbitrii aditionali Radu Petrescu si Sebastian Coltescu. Arbitru de rezerva a fost Radu Ghinguleac.Miercuri vor avea loc meciurile Atletico Madrid - Bayer Leverkusen, scor 4-2, in tur, si AS Monaco - Manchester City, in tur 3-5.