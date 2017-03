VIDEO Jose Mourinho - Sau cum s-a transformat "The Special One" in "Iuda este numarul unu"

Cu Mourinho pe banca tehnica, Manchester United a pierdut cu 1-0 disputa de pe "Stamford Bridge". Idol in urma cu cativa ani la Londra, "The special one" a fost intampinat cu scandari tendentioase din partea spectatorilor gazda.La conferinta de presa de dupa meci, Jose a raspuns in stilu-i caracteristic celor care l-au criticat."Ei pot sa spuna ce vor, daca pana cand vor gasi un antrenor care le va castiga patru campionate, eu raman numarul unu. Cand vor gasi, atunci voi deveni numarul doi. Dar pana atunci, Iuda este numarul unu" -Pe durata partidei de la Londra, Jose le-a aratat la un moment dat trei degete suporterilor "albastrilor", acestea fiind titlurile cucerite de Chelsea in Premier League cu Mourinho in calitate de manager.José Mário dos Santos Mourinho Félix a devenit campion cu Chelsea in sezoanele: 2004/2005, 2005/2006 si 2014/2015.