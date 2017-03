Se intampla in Brazilia: Facturi umflate pentru lucrarile de renovare a stadionului Maracana (raport)

Conform extraselor din raportul de ancheta, dezvaluite in cursul emisiunii "Fantastico" a postului TV Globo, citate de AFP, neregulile au generat costuri suplimentare de 211 milioane reali (aproape 90 de milioane dolari).Parchetul din Rio a cerut vinerea trecuta ca companiile BTP Odebrecht, Andrade Gutierrez si Delta Engenharia, responsabile ale proiectului, sa ramburseze aproximativ 200 milioane reali la Trezoreria publica.Renovarea templului fotbalului brazilian a costat 1,2 miliarde reali (peste 500 milioane dolari), aproape dublu fata de bugetul initial, fixat la 700 milioane in apelul ofertei initiale.Conform TCE, costurile la materiale au fost supraincarcate, un exemplu fiind pretul la ciment, de trei ori mai scump decat pretul pietei, determinand un cost suplimentar de 23 milioane de reali.De asemenea, montarea acoperisului a generat nereguli, desi proiectul initial prevedea ca structura originala sa fie mentinuta. Acoperisul, care are aceleasi caracteristici cu cel al arenei Soccer City din Johannesburg, stadionul finalei Cupei Mondiale din 2010 din Africa de Sud, a costat insa de cinci ori mai mult.Maracana a ramas intr-o stare de abandon timp de peste trei luni, din cauza unei dispute dintre concesionar si comitetul organizator al Jocurilor Olimpice 2016, dar si-a deschis porțile cu titlu exceptional miercurea trecuta, pentru un meci din Cupa Libertadores, dintre Flamengo si San Lorenzo.