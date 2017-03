​VIDEO Chelsea - Manchester United 1-0/ Kante ii duce pe londonezi in semifinalele Cupei Angliei

Manchester United a jucat in inferioritate din prima repriza, dupa ce Ander Herrera a primit al doilea cartonas galben in minutul 35.Middlesbrough - Manchester City 0-2Arsenal - Lincoln City (liga 5) 5-0Tottenham - Millwall (liga 3) 6-0Chelsea - Manchester United 1-0Arsenal vs Manchester CityChelsea vs Tottenham