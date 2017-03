Vasile Miriuta: Steaua este principala favorita la titlu

"Un joc foarte bun facut de ambele echipe. Noi am avut doua ocazii si nu am marcat, ei au avut doua ocazii si au inscris. Steaua este principala favorita la titlu. Noi nu vorbim de titlu, noi ne-am atins obiectivul cu intrarea in play-off. Arbitrajul a fost perfect. Sper sa terminam in primele patru", a spus Miriuta la Digisport.Steaua a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (0-0), formatia CFR Cluj, intr-un meci din prima etapa a play-off-ului si a urcat pe primul loc in Liga I. Golurile invingatorilor au fost marcate de Gnohere '84 si Ov. Popescu '90+1.