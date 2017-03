Liga 1, play-off: FC Steaua - CFR Cluj 2-0/ Victorie obtinuta pe final de meci

In minutul 85, Gnohere a inscris cu latul de la 7 metri, dupa o centrare trimisa de Enache. Ovidiu Popescu a stabilit scorul final in prelungiri, cu o executie superba din lovitura libera, direct in vinclul portii aparate de Minca.Steaua Bucuresti: Nita - Enache, Balasa, Tamas, Momcilovici - Ov. Popescu, Muniru (Pintilii '57) - Jakolis, Boldrin (Fl. Tanase '46), De Amorim (Gnohere '64) - Alibec. Antrenor: Laurentiu Reghecampf.CFR Cluj: Minca - Tiago Lopes, Larie, A. Muresan, Camora - Nascimento (Gomelt '59), L. Rus - C. Deac, Paun, Nouvier (Bud '46) - Omrani (Sorsa '76). Antrenor: Vasile Miriuta.Cartonase galbene: Muniru '45+1, Pintilii '64, Alibec '88 / Nascimento '56, Larie '68, Camora '81.Arbitri: Radu Petrescu (central) - Adrian Radu Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu (asistenti) - Marius Avram (rezerva).Observatori: Liviu Ciubotariu, Paul Mincu.*Captura soccerstand.com