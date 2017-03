VIDEO Deportivo - Barcelona 2-1/ Catalanii, rapusi de echipa lui Florin Andone

Golurile invingatorilor au fost marcate de Joselu '40 si Alex Bergantinos '74, in timp ce pentru oaspeti a inscris Luis Suarez, in minutul 46.Atacantul Florin Andone a fost suspendat pentru acest meci.Barcelona se afla pe primul loc in clasament, dar poate fi depasita de Real Madrid, care are doua meciuri mai putin disputate si este la doar un punct in spatele catalanilor.Deportivo este pe locul 15, cu un avans de 8 puncte fata de Granada, prima echipa aflata pe loc retrogradabil.Real Sociedad - Athletic Bilbao 0-2Partidele Celta Vigo - Villarreal si Real Madrid - Betis Sevilla se vor disputa in aceasta seara, iar meciul Osasuna Pamplona - Eibar va avea loc luni.1. Barcelona 60 puncte2. Real Madrid 59 (- doua jocuri)3. Sevilla 574. Atletico Madrid 525. Real Sociedad 486. Villarreal 45 (- un joc) etc.