VIDEO Inter - Atalanta 7-1/ Mauro Icardi si Ever Banega au reusit cate un hat-trick

Pentru Inter au marcat Icardi '17, '23 din penalti, '26, Banega '31, '34, '67 si Gagliardini '52, in timp ce pentru oaspeti a inscris Freuler '42.Sassuolo - Bologna 0-1A marcat: Destro '58Chievo Verona - Empoli 4-0Au marcat: Inglese '22, Pellissier '40, Birsa '75, Cesar '89AC Fiorentina - Cagliari 1-0A marcat: Kalinici '90+2- portarul Ciprian Tatarusanu a jucat tot meciul, iar mijlocasul Ianis Hagi a fost rezerva la AC FiorentinaPescara - Udinese 1-3Au marcat: Muntari '83 / Zapata '20, Jankto '51, Thereau '55- atacantul Alexandru Mitrita a jucat pana in minutul 64 la PescaraSSC Napoli - FC Crotone 3-0Au marcat: Insigne '32 (penalti), '70, Mertens '66 (penalti)- jucatorii Vlad Chiriches (SSC Napoli) si Adrian Stoian (FC Crotone) au jucat tot meciul.Partida US Palermo - AS Roma se va disputa in aceasta seara, iar meciul Lazio Roma - FC Torino va avea loc luni.1. Juventus 70 puncte2. Napoli 603. AS Roma 59 (- un joc)4. Inter 545. Lazio 53 (- un joc)6. Atalanta 52 etc.