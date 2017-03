VIDEO Bayern Munchen - Eintracht Frankfurt 3-0/ Bavarezii se afla la al 18-lea meci consecutiv fara infrangere

Golurile au fost marcate de Lewandowski '38, '55 si Douglas Costa '41.Robert Lewandowski a ajuns la 100 de goluri inscrise in tricoul lui Bayern Munchen in toate competitiile.In precedentele 17 meciuri, disputate in Bundesliga, Cupa Germaniei si Liga Campionilor, Bayern Munchen a inregistrat 15 victorii si doua remize.Bayern se afla pe prima pozitie in clasament, la o distanta de 10 puncte de RB Leipzig, ocupanta locului doi. Eintracht Frankfurt se gaseste pe locul 6, cu 35 de puncte.Darmstadt - FSV Mainz 2-1Au marcat: Sulu '5, Sam '12 (penalti) / Quaison '45+3Freiburg - Hoffenheim 1-1Au marcat: Maximilian Philipp '56 / Kramarici '60Hertha Berlin - Borussia Dortmund 2-1Au marcat: Kalou '11, Plattenhardt '71 / Aubameyang '55RB Leipzig - Wolfsburg 0-1A marcat: Gomez '9Partida Ingolstadt - FC Koln are loc tot sambata, iar meciurile Schalke 04 - Augsburg si Hamburger SV - Borussia Monchengladbach sunt programate duminica.1. Bayern Munich 59 puncte2. RB Leipzig 493. Dortmund 434. Hoffenheim 425. Hertha Berlin 406. Eintracht Frankfurt 35 etc.