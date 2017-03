VIDEO OGC Nice - Caen 2-2/ Gazdele au revenit de la 0-2

Caen a deschis scorul prin Santini (36) si a majorat diferenta prin Karamoh (50), insa Nice a revenit prin reusitele lui Mario Balotelli (71) si Anastasios Donis (77).Nice ocupa pozitia a doua in clasament, cu 63 de puncte, la doua lungimi in spatele liderului AS Monaco. Caen se afla pe locul 14, cu 32 de puncte.Tot vineri, Olympique Marseille a invins Angers, scor 3-0, prin golurile marcate de Thauvin (9, 77) si Cabella (20).1. Monaco 65 puncte2. Nice 63 (+ un joc)3. Paris SG 624. Lyon 475. Marseille 45 (+ un joc)6. Bordeaux 43 etc.Partidele Monaco-Bordeaux, Guingamp-Bastia, Montpellier-Nantes, Nancy-Lille si Rennes-Dijon au loc sambata, iar meciurile Saint-Etienne-Metz, Lyon-Toulouse si Lorient-PSG se disputa duminica.