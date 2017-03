VIDEO Juventus - AC Milan 2-1/ Torinezii au marcat din penalti la ultima faza a meciului

Benatia a deschis scorul pentru Juventus in minutul 30, iar Bacca a egalat pentru AC Milan in minutul 43.In minutul 90+3, Jose Sosa de la AC Milan a fost eliminat. Paulo Dybala a adus victoria torinezilor din penalti, in minutul 90+7. Arbitrul a dictat lovitura de la 11 metri pentru un hent al lui De Sciglio.1. Juventus 70 puncte (+ un joc)2. AS Roma 593. Napoli 574. Lazio 535. Atalanta 526. Inter 517. AC Milan 50 (+ un joc) etc.Sambata are loc meciul Genoa-Sampdoria, iar partidele Sassuolo-Bologna, Chievo - Empoli, Fiorentina - Cagliari, Inter - Atalanta, Pescara-Udinese si Napoli - Crotone se disputa duminica.Intalnirea Lazio - Torino este programata luni.