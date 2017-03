Europa League: AS Roma a fost invinsa de Olympique Lyon, scor 4-2; RC Genk a trecut de Gent, scor 5-2

Formatia AS Roma a pierdut, scor 2-4, meciul sustinut, joi, in deplasare, in compania echipei Olympique Lyon, in prima mansa a optimilor Ligii Europa. Tot in aceasta faza a competiei, belgienii de la RC Genk, care au eliminat Astra in 16-imi, si-au invins in deplasare compatriotii de la Gent, potrivit News.ro.Pentru AS Roma au marcat Salah '20 si Fazio '33, iar pentru Olympique Lyon au punctat Diakhaby '8, Tolisso '47, Fekir '84 si Lacazette '90+4.Tot in prima mansa a optimilor, Genk, care a eliminat Astra in 16-imi, a trecut de Gent, in deplasare, scor 5-2.Pentru Gent au marcat Kalu '24 si Coulibaly '61, iar pentru Genk au inscris Malinovsky '21, Colley '33, Samata '41, '72 si Uronen '45.Alte rezultate de joi, din prima mansa a optimilor Ligii Europa:APOEL Nicosia (Cipru) - Anderlecht Bruxelles (Belgia) 0-1A marcat: Stanciu '29La Anderlecht, Alexandru Chipciu a fost titular si a dat pasa de gol pentru StanciuFK Rostov (Rusia) - Manchester United (Anglia) 1-1Au marcat: Buhtarov '53 / Mkhitaryan '35La FC Rostov, Andrei Prepelita a fost rezerva.FC Copenhaga (Danemarca) - Ajax Amsterdam (Olanda) 2-1Au marcat: Falk '1, Cornelius '60 / Dolberg '32Schalke 04 (Germania) - Borussia Monchengladbach (Germania) 1-1Au marcat: Burgstaller '25 / Hofman '15Celta Vigo (Spania) - FK Krasnodar (Rusia) 2-1Au marcat: Waess '50, Beauvue '90 / Claesson '56Olympiacos Pireu (Grecia) - Besiktas Istanbul (Turcia) 1-1Au marcat: Cambiasso '36 / Aboubakar '53Partidele retur vor avea loc la 16 martie.