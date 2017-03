Europa League: Stanciu a marcat din pasa lui Chipciu pentru victoria echipei Anderlecht, scor 1-0, cu APOEL

Mijlocasul Nicolae Stanciu a marcat din pasa lui Alexandru Chipciu golul victoriei echipei Anderlecht Bruxelles, in meciul castigat, scor 1-0, in deplasare, cu APOEL Nicosia, in prima mansa a optimilor Ligii Europa, potrivit News.ro.Stanciu a fost titular si a marcat in minutul 29, fiind inlocuit in minutul 80 cu Acheampong.Chipciu a fost si el titular, a primit un cartonas galben in minutul 86, fiind inlocuit in minutul 88 cu Bruno.Alte rezultate de joi, din prima mansa a optimilor Ligii Europa:FK Rostov (Rusia) - Manchester United (Anglia) 1-1Au marcat: Buhtarov '53 / Mkhitaryan '35La FC Rostov, Andrei Prepelita a fost rezerva.FC Copenhaga (Danemarca) - Ajax Amsterdam (Olanda) 2-1Au marcat: Falk '1, Cornelius '60 / Dolberg '32De la ora 22.05 vor avea loc meciurile:Schalke 04 (Germania) - Borussia Monchengladbach (Germania);Olympique Lyon (Franta) - AS Roma (Italia);Celta Vigo (Spania) - FK Krasnodar (Rusia);Olympiacos Pireu (Grecia) - Besiktas Istanbul (Turcia);Gent (Belgia) - Genk (Belgia);Partidele retur vor avea loc la 16 martie.