FRF: Situatia Stadionului Dinamo trebuie rezolvata pana la 31 martie, altfel arena nu va fi reconstruita

FRF a explicat care este situatia actuala a stadionului, aflat in administrarea CS FC Dinamo, societate in insolventa, controlata de fotul actionar dinamovist Nicolae Badea."Federatia Romana de Fotbal doreste sa clarifice situatia stadionului Dinamo, selectat pentru programul de reabilitare din cadrul proiectului 2020, dar care, la acest moment, se afla in fata riscului de a fi exclus din lista arenelor pentru acest proiect. Apreciem acest risc avand in vedere faptul ca proiectul de reabilitare al stadionului este in acest moment blocat, iar pana la 31 martie 2017 este necesara definitivarea listei stadioanelor propuse pentru reabilitare. Programul include la acest moment stadioanele Steaua, Arcul de Triumf, Rapid si Dinamo, ultimul proiectat sa fie reconstruit in totalitate, cu diverse facilitati de practicare a sporturilor si cu o capacitate de 20.000 de locuri, toate lucrarile urmand a fi realizate de Compania Nationala de Investitii (CNI). Daca pentru celelalte trei arene procedurile sunt în grafic si se respecta termenele care permit finalizarea lucrarilor în timp util, adica vara lui 2019, situatia stadionului Dinamo este problematica", precizeaza FRF.Forul de la Casa Fotbalului arata ca stadionul trebuia predat inca din toamna anului trecut catre Compania Nationala de Investitii, cea care urma sa se ocupe de reabilitare.CNI ar trebui sa primeasca stadionul eliberat de toate sarcinile, pentru a parcurge pasii necesari refacerii arenei: evaluare, studiu de prefezabilitate, alegere solutie tehnica, studiu de fezabilitate, licitatie pentru proiect si pentru executie, demararea lucrarilor efective. Insa acest proces este blocat: "CS Dinamo este unui dintre creditorii AFC Dinamo, care s-a inscris la masa credala in urma restantelor pe care le are clubul la plata taxei lunare de inchiriere a bazei sportive. Solicitarile adresate catre CS Dinamo din partea autoritatilor competente pentru eliberearea stadionului de sarcinile contractuale au ramas pana acum fara rezultat, ceea ce a împiedicat si impiedica CNI sa parcursa procedurile necesare: evaluare, studiu de prefezabilitate, alegere solutie tehnica, studiu de fezabilitate, licitatie pentru proiect si pentru executie, demararea lucrarilor efective. In ciuda eforturilor Federatiei Romane de Fotbal si ale actualei conduceri a clubului afiliat la FRF, prin domnul Ionut Negoita, care a dovedit prin implicare si transparenta ca îsi doreste rezolvarea situatiei, procesul este în continuare blocat."Reconstructia stadionului din soseaua stefan cel Mare se afla in impas din cauza refuzului asociatiei controlate de Nicolae Badea, CS Fotbal Club Dinamo, de a inceta contractul de asociere cu CS Dinamo, se arata intr-un raspuns al clubului sportiv la solicitarea News.ro, remis marti.Clubul Sportiv Dinamo, care are in folosinta stadionul aflat in proprietatea privata a statului, precizeaza ca CS FC Dinamo, asociatia condusa de fostul actionar al clubului de fotbal, Nicolae Badea, a refuzat propunerea de incetare a contractului de asociere de comun acord, ceea ce ar fi permis Companiei Nationale de Investitii sa demareze lucrarile de reconstructie."Prin regulamentul sau de organizare si functionare, CNI (n.r. – Compania Nationala de Investitii, cea care se ocupa de reocnstructia celor 4 stadioane în vederea organizarii CE 2020) realizeaza proiecte de investitii doar pe terenuri degrevate de sarcini, or contractul de asociere dintre CS Dinamo Bucuresti si entitatea privata CS FC Dinamo reprezinta o piedica in calea investitiei. CS Dinamo a propus societatii CS FC Dinamo incetarea contractului de asociere de comun acord, demers refuzat de CS FC Dinamo Bucuresti”, se arata in raspunsul CS Dinamo.Actionarul majoritar al FC Dinamo, Ionut Negoita, considera ca ratarea oportunitatii de reconstructie a stadionului din Soseaua stefan cel Mare ar fi o catastrofa si ii invita pe cei de care depinde aceasta investitie, CS FC Dinamo, controlata de Nicolae Badea, si Clubul Sportiv Dinamo al Ministerului de Interne, sa gaseasca o solutie in acest sens.