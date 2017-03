Unai Emery, dupa dezastrul de pe Camp Nou: "Am ratat o oportunitate uriasa, pentru Barca a fost un meci de totul sau nimic"

"Daca stam sa analizam, este adevarat ca am ratat o oportunitate uriasa. Prima repriza a fost greseala noastra, nu am reusit sa punem presiune deloc si sa tinem mai mult de minge.Ne-am aparat foarte jos, aproape de poarta, si au avut destule ocazii de a marca. Am facut greseli mari la golurile primite in prima repriza. In a doua repriza in schimb, ne-am schimbat atitudinea, am fost calmi si am stat mai bine in teren.Chiar am imbunatațit jocul si am avut sansa de a inscrie pentru 3-2. Dar si deciziile arbitrilor au fost impotriva noastra si ne-am pierdut cumpatul. Barcelona e capabila de a intoarce rezultate, pentru ea a fost un meci de totul sau nimic" -FC Barcelona a trecut, miercuri, de Paris Saint-Germain, scor 6-1, pentru catalanii marcand Suarez '3, Kurzawa '40 (autogol), Messi '50 (penalti), Neymar '88, '90+1 (penalti) si Sergi Roberto '90+5, in timp ce pentru parizieni a punctat Cavani '62.Barcelona este pentru al zecelea an consecutiv in sferturile Champions League si este prima echipa din istoria competitiilor europene care reuseste sa se califice dupa ce a pierdut cu 0-4 in mansa tur.