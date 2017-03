AUDIO Barcelona - PSG 6-1/ Reactia fabuloasa a comentatorilor de la Cadena Ser, dupa golul marcat de Sergi Roberto in minutul 95

"Este o seara memorabila, de neuitat! Barcelona intra in istorie, nu se poate asa ceva!" -FC Barcelona a trecut, miercuri, de Paris Saint-Germain, scor 6-1, pentru catalanii marcand Suarez '3, Kurzawa '40 (autogol), Messi '50 (penalti), Neymar '88, '90+1 (penalti) si Sergi Roberto '90+5, in timp ce pentru parizieni a punctat Cavani '62.Barcelona este pentru al zecelea an consecutiv in sferturile Champions League si este prima echipa din istoria competitiilor europene care reuseste sa se califice dupa ce a pierdut cu 0-4 in mansa tur.