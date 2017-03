Luis Enrique: Niciunul dintre copii care au fost pe Nou Camp nu va uita aceasta seara / Este un sport unic pentru oameni nebuni

Campionii Spaniei, care pierdusera cu 4-0 in tur si pareau ca vor iesi din Champions League in cea mai timpurie faza din ultimul deceniu, a marcat pe final trei goluri completand o revenire fabuloasa."Niciun copil de pe Nou Camp nu va uita asta si nu o vor face nici cand vor fi mari. Acesta este un sport unic pentru oameni nebuni", a spus Enrique jurnalistilor."Aceasta este o noapte greu de explicat in cuvinte, a avut scenariul unui film horror cu un start spectaculos si cu o atmosfera pe care nu am mai vazut-o pe Nou Camp, cu o tensiune pe care nu am mai simtit-o pana acum", a adaugat el.Luis Enrique a trasmis si un mesaj pentru fanii care au ramas alaturi de echipa dupa teribila infrangere de pe Parc de Princes:"Vreau sa multumesc tuturor celor care si-au pastrat increderea dupa ce am pierdut cu 4-0. (Victoria) este dedicata lor pentru ca nu e vorba de Harlem Globtrotters, acesta este fotbal","Nu cred ca cineva a incetat sa creada. Am riscat totul si a meritat. Ajungi la astfel de finaluri in fotbal foarte rar, iar de data aceasta a fost randul nostru. A fost o explozie de sentimente, nu sunt o persoana emotionala dar m-am bucurat de ce s-a intamplat la fel de mult ca cei carora le-au dat lacrimile", a mai spus spaniolul.