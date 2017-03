Presedintele gruparii Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a afirmat, miercuri seara, ca echipa sa a avut doua penaltiuri neacordate in meciul cu FC Barcelona, dar nu are nicio scuza pentru ratarea calificarii in sferturile Ligii Campionilor, deoarece nu a jucat nimic in prima repriza a intalniri, pierduta cu scorul de 1-6, potrivit News.ro.