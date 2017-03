Florin Marin si-a reziliat contractul cu FC Voluntari; Edi Iordanescu ar putea prelua echipa

Antrenorul Florin Marin si-a reziliat de comun acord contractul cu FC Voluntari, a declarat, miercuri, la Digisport, managerul clubului ilfovean, Dan Leasa. Oficialul a mai spus ca va discuta, joi, cu tehnicianul Edward Iordanescu pentru o eventuala preluare a echipei, potrivit News.ro."Astazi, de comun acord, am luat decizia sa ne despartim. In fotbal, mai devreme sau mai tarziu trebuie sa te desparti. In prima faza am avut obiectiv play-off, apoi clasarea pe locul 8, nu s-a indeplinit, am decis sa ne despartim. Consider ca am avut si putin ghinion, am fost dezavantajati de program. L-am contactat pe Edi Iordanescu, maine la ora 12.00 ne vedem cu el sa discutam", a declarat Leasa.In varsta de 63 de ani, Florin Marin pregatea FC Voluntari din mai 2016.Iordanescu, in varsta de 38 de ani, a pregatit ultima oara TSKA Sofia, de unde a plecat in noiembrie 2016. El a mai antrenat in cariera sa formatiile ASA Targu Mures si Pandurii Targu Jiu. FC Voluntari a incheiat sezonul regulat al Ligii I pe locul 9, cu 30 de puncte,.