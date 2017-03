VIDEO Liga Campionilor INCREDIBIL Barca - PSG 6-1/ Imposibila "remontada"/ Povestea catalana care va fi spusa la nesfarsit

min 90+6 GOOOL Barca la ultima faza INCREDIBIL S. Roberto inscrie la ultima faza



min 91 5-1 Neymar transforma lovitura de la 11 m. Sperantele renasc

min 90 penalty pentru Barca. Suarez cade teatral in careu, iar arbitrul se lasa pacalit. Doua penalti-uri controversate acordate de arbitrul turc pentru care Parisul va ramane un oras interzis multa vreme



Suarez cade teatral in careu, iar arbitrul se lasa pacalit. Doua penalti-uri controversate acordate de arbitrul turc pentru care Parisul va ramane un oras interzis multa vreme min 88 GOOOL Neymar. Super executie la vinclu a brazilianului din lovitura libera

Super executie la vinclu a brazilianului din lovitura libera min 80 Ocazie in dreptul Barcelonei cu sut deviat din zona punctului cu var. Atacurile nu mai au insa aceeasi claritate.

posesie zdrobitoare pentru Barca, 66%

Angel di Maria are o ratare cum rar se poate vedea si le refuza fanilor francezi un final de meci fara emotii



min 64 O noua ocazie uriasa Cavani , sut din interiorul careului, dar Ter Stegen respinge



, sut din interiorul careului, dar Ter Stegen respinge Va mai avea forta Barca sa lupte pana la capat?



min 62 3-1 Cavani nu mai rateaza si inscrie un gol cat o calificare. Mingea a venit dupa o recentrare a lui Layvin Kurzawa, care isi spala greseala de la autogol



nu mai rateaza si inscrie un gol cat o calificare. Mingea a venit dupa o recentrare a lui Layvin Kurzawa, care isi spala greseala de la autogol min 52 Ocazie uriasa pentru PSG. Cavani suteaza in bara din coltul careului mic. Demarcare de mare atacant. PSG simte ca poate pierde o calificare care ii parea atat de la indemana



Cavani suteaza in bara din coltul careului mic. Demarcare de mare atacant. PSG simte ca poate pierde o calificare care ii parea atat de la indemana min 50 3-0 GOOOOL Mesi executa lovitura de la 11 m si inscrie



Mesi executa lovitura de la 11 m si inscrie min 49 penalti pt Barca. Neymar a fost agatat in careu din imprudenta. Masura contestata puternic de francezi

Pentru astfel de meciuri ne-am indragostit iremediabil de fotbal. La astfel de meciuri visezi atunci cand urci in tribune sau te asezi in fata ecranului. FC Barcelona a fost invinsa in Franta de Paris Saint-Germain, cu scorul de 4-0, in prima mansa a optimilor Ligii Campionilor, iar sansele la o "remontada" istorica pareau mai degraba de domeniul viselor. Tripleta Messi-Suarez-Neymar, sprijiniti de genialul Iniesta si un public fantastic, a scris in aceasta seara o poveste incredibila despre valoare, incredere, noroc, pasiune... multa pasiune si fericire.Iata ce spuneaSuarez a deschis repede scorul pentru catalani in minutul 3 cand a reluat cu capul peste portar, dupa o balbaiala prelungita in careul mic. Barca a presat, dar a fost nevoie de un autogol in minutul 40 (Layvin Kurzawa a trimis balonul pe langa propriul sau portar) pentru ca sperantele catalanilor pentru repriza secunda sa renasca.Repriza secunda a inceput cum nu se poate mai bine pentru Barca, Neymar fiind agatat in careu in min 49, iar arbitrul a decis ca este lovitura de la 11 m. Masura a fost insa contestata puternic de francezi. Executa Messi si scorul era 3-0, iar inca un gol o trimitea pe Barca in prelungiri. Cavani este un atacant urias si trage PSG-ul dupa el. Mai intai loveste bara din coltul careului mic (min 62) pentru ca peste doua minute sa nu-l mai ierte pe Ter Stegen. Era 3-1, iar linistea se lasa pe Camp Nou.Timpul trece, Barcelona ataca, dar PSG pare sa fi echilibrat jocul si sa aiba calificare aproape. Angel di Maria rateaza monumental, iar fanii francezi au palpitatii. Vine si minutul 88 cand Neymar executa superb o lovitura libera de la circa 25 de m lateral stanga, iar mingea se duce direct in vinclu. Era 4-1, dar tot era greu de crezut ca se mai poate face ceva.Dupa doar doua minute insa, arbitrul mai acorda foarte usor o lovitura de pedeapsa pentru Barcelona la caderea teatrala a lui Suarez -recomandabil pentru el ar fi sa nu viziteze prea curand Parisul :)- Neymar suteaza fara speranta si face dubla. Era 5-1, dar eram deja in prelungirile partidei.Iese si Ter Stegen din poarta, face o recuperare de mare fundas in treimea adversa blocand contraaatacul si golul, mingea este aruncata cu disperare de Neymar in careul francezilor, iar Sergi Roberto agata acrobatic balonul in marginea careului mic si inscrie la ultima faza. Minunea s-a produs. Barcelona este in sferturi.

Suarez a deschis insa repede scorul pentru catalani in minutul 3 cand a reluat cu capul peste portar, dupa o balbaiala prelungita in careul mic. Barca a presat, dar a fost nevoie de un autogol in minutul 40 (Layvin Kurzawa a trimis balonul pe langa propriul sau portar) pentru ca sperantele catalanilor pentru repriza secunda sa renasca.

Dortmund-Benfica 4-0 (0-1 in tur)

"Suntem la jumatatea dublei manse. Nu avem nimic de pierdut si avem mult de castigat. Daca ei ne-au dat patru goluri, noi putem sa inscriem sase. Suntem in forma buna si trebuie sa fim increzatori", a spus Luis Enrique, conform Marca.