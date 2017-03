Age Hareide a anuntat lotul Danemarcei pentru partida cu Romania din preliminariile CM 2018

Frederik Rønnow (Brondby), Jonas Lössl (FSV Mainz 05), Kasper Schmeichel (Leicester City)Andreas Bjelland (Brentford FC), Andreas Christensen (Borussia Monchengladbach), Daniel Wass (Celta Vigo), Henrik Dalsgaard (Zulte Waregem), Jannik Vestergaard (Borussia Monchengladbach), Mathias Jorgensen (FC Copenhaga), Peter Ankersen (FC Copenhaga), Riza Durmisi (Real Betis), Simon Kjær (Fenerbahce)Christian Eriksen (Tottenham Hotspur), Jens Stryger Larsen (Austria Viena), Lasse Schöne (AFC Ajax), Thomas Delaney (Werder Bremen), William Kvist Vitved (FC Copenhaga)Andreas Cornelius (FC Copenhaga), Martin C. Braithwaite (Toulouse FC), Nicolai Jørgensen (Feyenoord)Ciprian Tatarusanu (AC Fiorentina), Costel Pantilimon (Watford), Silviu Lung (Astra Giurgiu)Cristian Sapunaru (Astra Giurgiu), Vlad Chiriches (SSC Napoli), Alin Tosca (Betis Sevilla), Dragos Grigore (Al Sailiya), Cosmin Moti (LudogoretRazgrad), Iasmin Latovlevici (Kardemir Karabukspor), Romario Benzar (FC Viitorul)Razvan Marin (Standard Liege), Andrei Prepelita (FK Rostov), Mihai Pintilii (Steaua Bucuresti), Eric Bicfalvi (FK Ural), Nicolae Stanciu (Anderlecht Bruxelles), Dorin Rotariu (FC Bruges), Constantin Budescu (Astra Giurgiu), Sergiu Hanca (Dinamo Bucuresti)Bogdan Stancu (Bursaspor), Denis Alibec (Steaua Bucuresti), Alexandru Chipciu (Anderlecht Bruxelles), Claudiu Keseru (Ludogoret Razgrad), Adrian Popa (Reading), Andrei Ivan (CS Universitatea Craiova).► 26 martie 2017: Armenia - Kazahstan (ora 19:00), Muntenegru - Polonia, România - Danemarca (ora 21:45)► 10 iunie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - Armenia, Polonia - România (ora 21:45)► 1 septembrie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Danemarca - Polonia, România - Armenia (ora 21:45)► 4 septembrie 2017: Armenia - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - România, Polonia - Kazahstan (ora 21:45)► 5 octombrie 2017: Armenia - Polonia (ora 19:00), Muntenegru - Danemarca, România - Kazahstan (ora 21:45)► 8 octombrie 2017: Danemarca - România, Kazahstan - Armenia, Polonia - Muntenegru (ora 19:00)Danemarca - Armenia 1-0Kazahstan - Polonia 2-2Muntenegru - Kazahstan 5-0Polonia - Danemarca 3-2Danemarca - Muntenegru 0-1Polonia - Armenia 2-1Armenia - Muntenegru 3-2Danemarca - Kazahstan 4-11. Polonia (10-5) 10 puncte2. Muntenegru (9-4) 73. Danemarca (7-5) 65. Armenia (4-10) 36. Kazahstan (3-11) 2.Castigatoarele celor 9 grupe de calificare obtin dreptul de a juca la Campionatul Mondial de fotbal, in timp ce 8 din cele 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un baraj, in dubla mansa.