Luis Enrique, inainte de returul cu PSG: "Nu avem nimic de pierdut. Daca ne-au dat patru goluri, noi putem sa inscriem sase"

"Suntem la jumatatea dublei manse. Nu avem nimic de pierdut si avem mult de castigat. Daca ei ne-au dat patru goluri, noi putem sa inscriem sase. Suntem in forma buna si trebuie sa fim increzatori", a spus Luis Enrique, conform Marca.Tehnicianul nu a facut nicio precizare cu privire la "11"-le pe care il va folosi in returul cu PSG, el spunand doar ca orice jucator din lotul pe care il are la dispozitie poate fi folosit. "Putem aborda diferite sisteme de joc. Nu vreau sa ii ofer indicii lui Emery", a adaugat Enrique.FC Barcelona a fost invinsa de Paris Saint-Germain, cu scorul de 4-0, in prima mansa a optimilor Ligii Campionilor. Returul va avea loc miercuri, de la ora 21:45, la Barcelona, pe "Camp Nou".