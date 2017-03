Liga 1: CS U Craiova va disputa la Pitesti meciurile din play-off cu Astra Giurgiu, CFR Cluj si FC Viitorul

Partida cu CFR Cluj se va disputa in etapa a III-a, cea cu Astra Giurgiu in etapa a VI-a, iar cea cu FC Viitorul in etapa a IX-a. LPF nu precizeaza unde vor juca oltenii cu Steaua (etapa a V-a) si cu Dinamo (etapa a VII-a).Pentru ca arena "Ion Oblemenco" se afla in reconstructie, CS Universitatea a mai jucat in acest sezon meciuri pe Stadionul Extensiv din Craiova, fara instalatie de nocturna, si pe Municipalul din Drobeta Turnu Severin, pe aceasta arena avand prioritate Pandurii Targu Jiu.Ultimul meci al sezonului regulat, cu Gaz Metan Medias, a avut loc pe Stadionul "Nicolae Dobrin" din Pitesti.