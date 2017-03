Champions League: Napoli vs Real Madrid, Arsenal vs Bayern Munchen

Intalniri directe: 3Victorii Napoli: 0Victorii Real Madrid: 2Remize: 1Golaveraj: 2-62017, optimi Champions League: Real Madrid - Napoli 3-1Napoli: doua victorii, trei infrangeri (1-3 cu Real Madrid, 0-2 cu Atalanta, 1-3 cu Juventus)Real Madrid: trei victorii, o remiza (3-3 cu Las Palmas) si o infrangere (1-2 cu Valencia)Real Madrid: Raphael Varane (accidentat)Reina - Hysaj, Koulibaly, Albiol, Ghoulam - Zielinski, Diawara, Hamsik - Callejon, Mertens, Insigne.Navas - Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo - Kroos, Casemiro, Modric - Bale, Benzema, Ronaldo.Cuneyt Cakir (central), Bahattin Duran, Tarik Ongun (asistenti) - toti din Turcia"Toata presiunea este pe cei de la Real Madrid. Sunt campionii lumii, au cel mai bogat club, cel mai bun lot, asa ca trebuie sa se califice. Fanii nostrii insa, sunt si ei "campioni mondiali" - toata Europa va observa acest lucru.Nu cred ca tipetele fanilor vor crea probleme celor de la Real. Un lucru care ii poate speria insa este determinarea din ochii jucatorilor mei, iar eu sper ca suporterii vor putea transmite asta baietilor" -"Meciurile de Champions League sunt intotdeauna foarte grele. Jucam contra unei echipe care pierde foarte rar, mai ales pe teren propriu. Am mai fost pe acest teren, in calitate de jucator, si niciodata nu a fost usor. Fanii isi imping echipa de la spate, insa de asemenea, ii pot motiva si pe oaspeti.Napoli va incepe in forta, pentru ca trebuie sa inscrie devreme. Nu cred ca vor fi obositi dupa meciul cu AS Roma din weekend - cand castigi un astfel de meci nu obosesti, ci capeti putere. Sunt sigur ca vom suferi in unele momente, dar suntem pregatiti pentu asta" -Intalniri directe: 11Victorii Arsenal: 3Victorii Bayern: 6Remize: 2Golaveraj: 12-222017, optimi Champions League: Bayern Munchen - Arsenal 5-12015, grupe Champions League: Bayern Munchen - Arsenal 5-1, Arsenal - Bayern Munchen 2-02014, optimi Champions League: Bayern Munchen - Arsenal 1-1, Arsenal - Bayern Munchen 0-2Arsenal: doua victorii si trei infrangeri (1-3 cu Chelsea, 1-5 cu Bayern Munchen si 1-3 cu Liverpool)Bayern: patru victorii si o remiza (1-1 cu Hertha Berlin)Arsenal: Santi Cazorla (accidentat)Bayern: Philipp Lahm (suspendat), Jerome Boateng (accidentat)Ospina - Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal - Coquelin, Xhaka - Oxlade-Chamberlain, Iwobi, Walcott - Sanchez.Ulreich - Rafinha, Martinez, Alaba, Bernat - Kimmich, Thiago, Muller - Costa, Robben; Lewandowski.Tasos Sidiropoulos (central), Damianos Efthimiadis, Polychronis Kostaras (asistenti) - toti din Grecia"Singurul avantaj in cazul nostru este faptul ca nu avem de ales ¬ trebuie sa atacam si sa incercam sa marcam cat mai mult. Orice s-ar intampla, onoarea noastra este in joc, asa ca trebuie sa dam tot ce avem mai bun timp de 90 de minute""Avem un avantaj important, insa jucatorii sunt concentrati. Stiu ca inceputul meciului va fi foarte greu, insa nu trebuie sa ne gandim prea mult la acest aspect, trebuie sa ne gandim la cum vom juca in teren" -PSG - Barcelona 4-1Benfica - Dortmund 1-0Real Madrid - Napoli 3-1Bayern Munchen - Arsenal 5-1Bayer Leverkusen - Atletico Madrid 2-4Manchester City - AS Monaco 5-3Porto - Juventus 0-2Sevilla - Leicester 2-1