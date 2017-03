Astra a invins FC Botosani, scor 3-0, in ultima etapa a sezonului regulat din Liga I

Echipa Astra Giurgiu a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, formatia FC Botosani, in ultima etapa a sezonului regulat din Liga I, potrivit News.ro. Golurile au fost marcate de Budescu '55, Belu '76 si Bus '85.1-0: Budescu a transformat o lovitura libera cu un sut la coltul scurt.2-0: Belu a marcat in minutul 76, cu un sut din afara careului.3-0: Bus a dus scorul la 3-0, dupa o pasa de la SapunaruAstra: Lung - Belu, Geraldo, Sapunaru, Stan - Pitian (Ionita '34), Boubacar - Budescu, Seto, Teixeira (Florea '80) - D. Niculae (Bus '60). Antrenor: Marius SumudicaFC Botosani: Cobrea - Patache, Tincu, Burca, Musat - Vasvari, Cucu - Roman (Golofca '32/Herghelegiu '83), Morutan (Fulop '65), Bus - Kuku. Antrenor: Leo GrozavuCartonase galbene: Tincu '26, Cucu '75, Fulop '82Meciul a fost arbitrat de Marcel Birsan, ajutat de asistentii Ovidiu Artene si Dragos Mihai Iliescu si rezerva Marian Balaci.Observatori au fost Cristian Nica si Bogdan Buhus.In urma acestui rezultat, Astra a obtinut a opta victorie consecutiva in Liga I si terminat sezonul regulat pe locul al treilea