VIDEO Udinese - Juventus 1-1/ Liderul s-a distantat la opt puncte

Gazdele au deschis scorul prin Zapata (37'), in timp ce Bonucci a stabilit scorul final in minutul 60.Empoli - Genoa 0-2(Ntcham '89, Hiljemark '90+2)Cagliari - Internazionale Milano 1-5(Borriello '42 - Perisic '34, '47, Banega '39, Icardi '67 (penalti), Gagliardini '88)AC Torino - US Palermo 3-1(Belotti '73, '76, '81 - Rispoli '30)Crotone - Sassuolo 0-0(Adrian Stoian a fost integralist la gazde)1 Juventus 67 puncte2 AS Roma 593 Napoli 574 Atalanta 525 Inter 516 Lazio 507 AC Milan 50 etc.