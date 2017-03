Liga 1: FC Steaua incheie sezonul regulat cu o remiza cu ASA (ultimul loc din ierarhie)

Oaspetii au deschis scorul prin M. Constantin (penalti, minutul 65), iar Gnohere a stabilit scorul final in minutul 73. In prima repriza (minutul 26'), Denis Alibec a ratat o lovitura de la 11 metri.Stancioiu - Ov. Popescu, Balasa, Moke, Momcilovici - Pintilii (Boldrin '46), Muniru - Jakolis, Fl. Tanase (Gnohere '53), De Amorim - Alibec. Antrenor: Laurentiu Reghecampf.Pap - Velayos, Rouglakas, M. Constantin, Mendy - Balgiu (Petris '90), G. Muresan, Ferfelea (Andre '66) - Nicolita, Batfoi (Lemnaru '83), Sin. Antrenor: Ilie Stan.Moke '43 / Balgiu '29, M. Constantin '50, conform News.ro.Dupa aceasta remiza, FC Steaua va incepe play-off-ul cu 24 de puncte (se injumatatesc), iar ASA va debuta in play-out cu doar sase puncte.