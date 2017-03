VIDEO Marca despre Andone in momentele tensionate de pe Riazor: A facut un gest nobil

In minutul 85, Torres a avut un duel aerian cu Bergantinos, in urma caruia atacantul lui Atletico Madrid a ramas intins pe gazon. Imediat, jucatorii au intervenit pentru a-i scoate limba internationalului spaniol ca acesta sa nu se asfixieze, pana cand au ajuns medicii celor doua echipe.Interventia medicala pe teren a durat mai multe minute si, la un moment dat, publicul de pe Riazor a inceput sa fluiere copios. O factiune a galeriei, Riazor Blues, a inceput sa cante in amintirea lui Jimmy, un ultras al lui Depor, decedat in 2014, la varsta de 43 de ani, intr-o bataie cu un un grup de suporteri ai lui Atletico.Andone s-a intors catre tribuna si le-a facut semn fanilor sa se linisteasca. Suporterii gazdelor au inteles atunci gravitatea situatiei si huiduielile s-au transformat instantaneu in aplauze frenetice."Andone a avut un frumos gest in acele momente tensionate, in care Torres se afla la pamant si primea ingrijiri medicale. Jucatorul lui Deportivo La Coruna a oprit Riazor Blues sa mai cante in favoarea lui Jimmy. Andone a indemnat la calm, iar actiunea lui nobila a adus ovatii pe Riazor la adresa lui Torres", a scris Marca.Fernando Torres a ajuns la spital, unde s-a stabilit ca a suferit un traumatism cerebral, dar este in afara oricarui pericol. "Va multumesc pentru grija fata de mine si pentru mesajele de sustinere. M-am speriat, dar sper sa revin cat mai repede pe teren", a declarat Torres.