Fostul international francez Raymond Kopa a incetat din viata

"El a decedat la ora 8,15 (la Angers), dupa o lunga suferinta. Raymond a fost spitalizat duminica", s-a anuntat intr-un comunicat dat publicitatii de familie.Raymond Kopa, care a evoluat pe postul de mijlocas, cu 45 de prezente la echipa Frantei (18 goluri), a fost inclus in 2004 de Pele pe lista FIFA 100 a celor mai buni jucatori in viata.Fiul unor imigranti polonezi, Kopa a jucat in cariera sa la Noeux-les-Mines (1944-49), Angers (1949-51), Reims (1951-56), Real Madrid (1956-59) si din nou la Reims (1959-67).A fost desemnat cel mai bun jucator al Cupei Mondiale din 1958, editie la care a condus echipa Frantei la castigarea medaliei de bronz.