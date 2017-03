CM, preliminarii: Meciul Romania - Danemarca se va disputa cu casa inchisa

''Toate biletele la meciul dintre Romania si Danemarca, programat pe 26 martie, pe Cluj Arena, cu incepere de la ora 21,45, din preliminariile Campionatului Mondial din Rusia 2018, au fost achizitionate sau rezervate in totalitate. Totusi, va invitam sa urmariti site-urile bilete.frf.ro si bilete.ro. In cazul in care anumite comenzi vor fi anulate, exista posibilitatea comercializarii acelor tichete ramase tot prin intermediul site-urilor respective'',Miercuri, la o ora de la punerea in vanzare online, se achizitionasera deja peste 15.000 de tichete. "Cluj Arena" are o capacitate de 30.201 locuri, dar inainte de a se comercializa biletele s-a tinut cont de masurile de securitate prevazute de lege, potrivit FRF, care nu mentioneaza numarul de bilete scoase la vanzare.Un bilet la peluza a costat 35 de lei, unul la tribunele I si II a avut pretul de 100 de lei, la VIP (etaj 3) a costat 500 lei, iar la VIP (etaj 4) a fost 400 de lei.Fiecare persoana a putut cumpara maximum patru bilete, acestea fiind nominale, cu numele, data si locul nasterii ale titularului pe toate. In cazul modificarii titularului, tichetele vor putea fi preschimbate (inscriptionate cu noul nume) la casieria stadionului, in 25 martie (intre orele 10.00 si 19.00) si 26 martie (intre orele 10.00 si 21.45).► 26 martie 2017: Armenia - Kazahstan (ora 19:00), Muntenegru - Polonia, România - Danemarca (ora 21:45)► 10 iunie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - Armenia, Polonia - România (ora 21:45)► 1 septembrie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Danemarca - Polonia, România - Armenia (ora 21:45)► 4 septembrie 2017: Armenia - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - România, Polonia - Kazahstan (ora 21:45)► 5 octombrie 2017: Armenia - Polonia (ora 19:00), Muntenegru - Danemarca, România - Kazahstan (ora 21:45)► 8 octombrie 2017: Danemarca - România, Kazahstan - Armenia, Polonia - Muntenegru (ora 19:00)Romania - Muntenegru 1-1Danemarca - Armenia 1-0Kazahstan - Polonia 2-2Armenia - Romania 0-5Muntenegru - Kazahstan 5-0Polonia - Danemarca 3-2Kazahstan - Romania 0-0Danemarca - Muntenegru 0-1Polonia - Armenia 2-1Armenia - Muntenegru 3-2Danemarca - Kazahstan 4-1Romania - Polonia 0-31. Polonia (10-5) 10 puncte2. Muntenegru (9-4) 73. Danemarca (7-5) 64. Romania (6-4) 55. Armenia (4-10) 36. Kazahstan (3-11) 2.Castigatoarele celor 9 grupe de calificare obtin dreptul de a juca la Campionatul Mondial de fotbal, in timp ce 8 din cele 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un baraj, in dubla mansa.