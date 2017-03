VIDEO Fernando Torres, dupa accidentarea suferita in meciul cu Deportivo: "M-am speriat, dar sper sa revin cat mai repede pe teren"

"Va multumesc pentru grija fata de mine si pentru mesajele de sustinere. M-am speriat, dar sper sa revin cat mai repede pe teren", a spus Torres.Fernando Torres a fost vizitat la spital de antrenorul formatiei Deportivo La Coruna, Pepe Mel, si de mijlocasul galicienilor Alex Bergantinos.In minutul 86, Torres, in varsta de 32 de ani, s-a accidentat la un duel cu Bergantinos, iar medicii celor doua echipe i-au acordat ajutorul, jucatorii intervenind pentru a-i scoate limba atacantului ca acesta sa nu se asfixieze. El a fost scos de pe teren pe targa, fiind transportat la spital. Toti fanii au aplaudat in momentul in care Torres a fost scos de pe teren pe targa, iar Florin Andone a incercat sa-i consoleze pe jucatorii in lacrimi de la Atletico.In momentul in care jucatorul a fost urcat in ambulanta, capitanul echipei Atletico, Gabi, si directorul sportiv Mono Burgos au ridicat bratele spre fani, pentru a-i asigura ca Torres este constient.Florin Andone a declarat ca s-a temut foarte tare cand a vazut accidentarea lui Fernando Torres la meciul dintre Deportivo La Coruna si Atletico Madrid."Mi-a fost foarte frica, nu stiam ce se intampla. Este prima oara cand vad asa ceva la un meci. Sper sa fie bine cat mai repede", a spus Andone.