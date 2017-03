​VIDEO Deportivo - Atletico Madrid 1-1/ Florin Andone a deschis scorul pentru gazde; Griezmann a reusit o executie superba

Florin Andone a deschis scorul in minutul 13, dupa o greseala a portarului sloven Oblak. Griezmann a restabilit egalitatea in minutul 68, cu un sut cu bolta de la aproximativ 25 de metri.In minutul 86, Torres s-a accidentat grav la un duel aerian cu un jucator de la Deportivo si si-a pierdut cunostinta. El a fost scos de pe teren pe targa, fiind transportat la spital. Atletico Madrid a anuntat ca Torres a suferit un traumatism cerebral, ramanand sub atenta supraveghere a medicilor.Partida a reprezentat meciul de debut al antrenorului Pepe Mel pe banca formatiei Deportivo, dupa demiterea tehnicianului Gaizka Garitano.In alt meci disputat joi, Sevilla a invins-o pe Athletic Bilbao, scor 1-0.Deportivo La Coruna ocupa locul 17 in clasament, cu 20 puncte (24 de jocuri), in timp ce Atletico se gaseste pe pozitia a patra, cu 46 de puncte.1. Barcelona 57 puncte2. Real Madrid 56 (- un joc)3. Sevilla 554. Atletico Madrid 465. Real Sociedad 456. Villarreal 42 etc.