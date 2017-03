Andone a marcat pentru Deportivo in meciul cu Atletico, scor 1-1; Torres s-a accidentat grav si fost scos pe targa/ Gestul romanului care a impresionat tribunele

Atacantul Florin Andone a marcat golul echipei Deportivo La Coruna in remiza cu Atletico Madrid, scor 1-1, din etapa a XXV-a a campionatului Spaniei, meci marcat de accidentarea grava a atacantului Fernando Torres, scos de pe teren pe targa, dupa ce a primit ingrijiri minute in sir, potrivit News.ro.Andone a marcat in minutul 13, iar pentru Atletico a punctat Griezmann '68.In minutul 86, Torres s-a accidentat la un duel cu un jucator de la Deportivo, iar medicii celor doua echipe i-au acordat ajutorul. El a fost scos de pe teren pe targa, fiind transportat la spital.Toti fanii au aplaudat in momentul in care Torres a fost scos de pe teren pe targa, iar Florin Andone a incercat sa-i consoleze pe jucatorii in lacrimi de la Atletico. La finalul meciului, Filipe Luis a afirmat ca Torres este constient si se simte bine. In celalalt meci de joi se intalnesc FC Sevilla si Athletic Bilbao.