Lukas Podolski a anuntat ca la finalul sezonului va pleca de la Galatasaray la clubul japonez Vissel Kobe

"Pot sa confirm ca la finalul acestui sezon ma voi alatura echipei japoneze Vissel Kobe. Nu este o decizie impotriva clubului Galatasaray, este o decizie pe care am luat-o pentru o noua provocare. Voi explica mai multe la momentul potrivit. Insa acum ma concentrez doar pentru a o ajuta pe Galatasaray si pe fanii nostri fantastici", a scris Podolski pe Instagram.Lukas Podolski, in varsta de 31 de ani, este legitimat la Galatasaray din 2015. A castigat o Cupa a Turciei si doua Supercupe. Anul trecut, el si-a anuntat retragerea din nationala Germaniei, informeaza News.ro.Podolski a avut 129 de aparitii in tricoul nationalei Germaniei, echipa pentru care a marcat 48 de goluri si alaturi de care a castigat Campionatul Mondial din 2014. De-a lungul carierei, atacantul a mai evoluat la FC Koln, Bayern Munchen, Arsenal si Inter.