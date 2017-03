VIDEO Manchester City - Huddersfield 5-1/ "Cetatenii" s-au calificat in sferturile Cupei Angliei

Huddersfield a deschis scorul in minutul 7, prin Harry Bunn. Pana la pauza, echipa lui Pep Guardiola a marcat de trei ori. Leroy Sane a egalat (30), iar Kun Aguero si-a adus echipa in avantaj, din penalty (35). Zabaleta a stabilit scorul la pauza, 3-1 pentru City (38).Aguero a reusit dubla in minutul 73, iar Iheanacho a stabilit rezultatul final in prelungiri, scor 5-1.In sferturile Cupei Angliei, Manchester City va juca impotriva lui Middlesbrough.