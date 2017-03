VIDEO Real Madrid - Las Palmas 3-3/ Echipa lui Zidane a fost condusa cu 3-1 pana in minutul 86; Cristiano Ronaldo a reusit o dubla pe final de meci

Real Madrid deschis scorul in minutul 8, prin Isco. Gazdele nu au avut prea mult timp sa se bucure, Dominguez Tana marcand golul egalizator la doar doua minute distanta. Imediat dupa pauza, in minutul 47, Gareth Bale a fost eliminat. Las Palmas a preluat conducerea in minutul 56, cand Viera a transformat un penalty acordat pentru un hent al lui Ramos. Trei minute mai tarziu Boateng a dus scorul la 3-1, profitand de o eroare a lui Keylor Navas.Echipa lui Zinedine Zidane a reusit o revenire de senzatie pe final meci. Cristiano Ronaldo a marcat de la 11 metri in minutul 86, iar peste trei minute a stabilit scorul final, dupa o reluare cu capul.Morata a avut 3 goluri nevalidate. In secunda 30 a meciului de pe "Santiago Bernabeu", primul gol marcat de Isco a fost anulat pentru pozitie de ofsaid. Tot Morata a inscris si in minutul 11, insa golul nu a fost acordat tot din cauza unui ofsaid. Acelasi Morata a reusit sa marcheze pentru a treia oara, dar arbitrul a aratat dn nou ofsaid.In urma acestui rezultat, Real Madrid se afla pe locul doi in clasament, cu 56 de puncte, dar are si un meci mai putin disputat. Las Palmas se gaseste pe locul 12, cu 29 de puncte.Celta Vigo - Espanyol 2-2Granada - Alaves 2-1Real Madrid - Las Palmas 3-3Barcelona - Gijon 6-1Osassuna - Villarreal 1-41. Barcelona 57 puncte2. Real Madrid 56 (- un joc)3. Sevilla 52 (- un joc)4. Atletico Madrid 455. Real Sociedad 456. Villarreal 42 etc.