VIDEO Cupa Italiei, semifinale: Lazio - AS Roma 2-0/ Prima victorie dupa patru ani in derbiul cu AS Roma

Lazio, victorie cu AS Roma

Golurile victoriei au fost marcate de Milinkovici-Savici (29') si Immobile (78'). Lazio nu mai castigase in meciurile cu AS Roma din anul 2013.Marti, Napoli, cu fundasul Vlad Chiriches pe banca de rezerve, a fost invinsa, in deplasare, cu scorul de 3-1, de echipa Juventus Torino.Partidele retur vor avea loc luna viitoare.Lazio: Strakosha - Bastos, De Vrij, Wallace - D. Basta, Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic (Murgia 90+2), Lukaku (Crecco 80) - Felipe Anderson (B. Keita 67), Immobile 78Antrenor: Simone InzaghiAS Roma: Alisson - Rudiger, Fazio, Manolas - Bruno Peres (F. Totti 86), Strootman, Paredes (Perotti 63), Emerson - Mohamed Salah (El Shaarawy 69), Nainggolan - DzekoAntrenor: Luciano Spaletti