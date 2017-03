FC Barcelona a invins Sporting Gijon, scor 6-1, si este lider in La Liga/ Real, doar egal cu Las Palmas

Formatia FC Barcelona a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 6-1, echipa Sporting Gijon, intr-un meci din etapa a XXV-a a campionatului Spaniei, si este lider in La Liga.Au marcat Messi '9, Juan Rodriguez '11 (autogol), Luis Suarez '27, Paco Alcacer '49, Neymar '65 si Rakitici '87 pentru Barcelona, respectiv Castro '21 pentru Gijon. Tot miercuri, Villarreal s-a impus in deplasare, scor 4-1, in fata echipei Osasuna Pamplona (goluri Roberto Torres '64 - penalti / Soriano '2, Soldado '27 - penalti, Borre '74, '78)nu a reusit decat un rezultat de egalitate pe propriul teren, scor 3-3, cu Las Palmas. Galacticii au fost condusi cu 3-1, dar Cristiano Ronaldo a evitat rusinea cu o dubla pe final (min 86-p si min 89).FC Barcelona se afla pe primul loc in clasament, cu 57 de puncte (25 de jocuri), urmata de Real Madrid - 56 de puncte (24 de jocuri) si de FC Sevilla - 52 de puncte (24 de jocuri).