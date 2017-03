Reghe da vina pe jucatori dupa umilinta cu Dinamo: "Nu au dorinta, nu au daruire!"

Antrenorul Stelei le reproseaza jucatorilor lipsa de daruire cu marea rivala, iar Denis Alibec este singurul remarcat al sau. Totusi, Reghe e convins ca Steaua va arata altfel in play-off. Dinamo are sanse mari sa fie primul adversar al Stelei din play-off, peste 10 zile!"Gresim foarte mult in aparare, din cauza acestor greseli am primit si un gol pe care nu are rost sa-l comentez. Dupa ce am egalat am stat din nou foarte prost la o centrare, am primit gol si istoria meciului a fost scrisa. Pentru mine este un semn de intrebare, le-am spus jucatorilor ca nu ma intereseaza rezultatul, sa fie un antrenament. Sa joace fotbal, sa joace fara presiunea rezultatului... In niciun moment nu am fost mai buni ca cei de la Dinamo... Ne vedem probabul saptamana viitoare, probabil ca primul meci va fi intre noi si Dinamo. In maxim 10 zile ne vom reintalni. Nu stiu daca suntem favoriti, dar sunt sigur ca reactia jucatorilor va fi alta", a declarat Reghecampf, potrivit sport.ro